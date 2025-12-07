Marché de Noel à Landelles-et-Coupigny

Rue de l’Ouest Landelles-et-Coupigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Comité des fêtes de Landelles-et-Coupigny organise son marché de Noel le dimanche 7 décembre, de 9h à 18h. Nombreux exposants, restauration et buvette sur place.

Le Comité des fêtes de Landelles-et-Coupigny organise son marché de Noel le dimanche 7 décembre, de 9h à 18h. Nombreux exposants, idées de cadeaux, décorations de Noël, etc.

Buvette, gâteaux, crêpes, plateaux repas ou sandwichs sur réservation. .

Rue de l’Ouest Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie +33 2 31 68 95 57

English : Marché de Noel à Landelles-et-Coupigny

The Landelles-et-Coupigny Comité des fêtes is organizing its Christmas market on Sunday, December 7, from 9am to 6pm. Numerous exhibitors, food and refreshments on site.

L’événement Marché de Noel à Landelles-et-Coupigny Landelles-et-Coupigny a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie