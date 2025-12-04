Marché de Noël à l’Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac
Marché de Noël à l’Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac jeudi 4 décembre 2025.
Marché de Noël à l’Aquabaule
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-04 16:00:00
fin : 2025-12-04 21:00:00
2025-12-04
Le centre aquatique Aquabaule organise la seconde édition de son Marché de Noël. Une occasion idéale pour découvrir des artisans locaux, trouver des idées cadeaux originales et partager un moment chaleureux au cœur du centre.
Des artisans et créateurs locaux à découvrir
De nombreux exposants seront présents pour mettre en lumière leur savoir-faire
Senteurs Bauloises Bougies artisanales parfumées fabriquées à la Baule
Les bijoux d’Hoapili Bijoux fantaisies créés à Guérande, inspirés du monde et de ses couleurs
Créations Bauloises d’Annie Photos et peintures inspirées de la mer et personnalisables
Annie Créations Bois Créations artisanales en bois de récup maison et jardin, vintage et bord de mer
Miel du Pays de Retz et transhumance de Maxime Averty
Aquabaule Cartes cadeaux & thés
Chaque stand propose des créations uniques, idéales pour vos cadeaux de fin d’année.
Restauration et convivialité
Une offre de restauration sur place (food-truck) permettra à chacun de profiter pleinement de la soirée.
Les abonnés d’Aquabaule se verront offrir un verre de l’amitié, proposé par le centre, pour célébrer ensemble cette période festive.
Un rendez-vous à ne pas manquer
Nous vous donnons rendez-vous pour partager un moment chaleureux, soutenir les artisans locaux et préparer les fêtes dans une ambiance conviviale. .
