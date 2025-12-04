Marché de Noël à l’Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Marché de Noël à l’Aquabaule

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-04 16:00:00

fin : 2025-12-04 21:00:00

2025-12-04

Le centre aquatique Aquabaule organise la seconde édition de son Marché de Noël. Une occasion idéale pour découvrir des artisans locaux, trouver des idées cadeaux originales et partager un moment chaleureux au cœur du centre.

Des artisans et créateurs locaux à découvrir

De nombreux exposants seront présents pour mettre en lumière leur savoir-faire

Senteurs Bauloises Bougies artisanales parfumées fabriquées à la Baule

Les bijoux d’Hoapili Bijoux fantaisies créés à Guérande, inspirés du monde et de ses couleurs

Créations Bauloises d’Annie Photos et peintures inspirées de la mer et personnalisables

Annie Créations Bois Créations artisanales en bois de récup maison et jardin, vintage et bord de mer

Miel du Pays de Retz et transhumance de Maxime Averty

Aquabaule Cartes cadeaux & thés

Chaque stand propose des créations uniques, idéales pour vos cadeaux de fin d’année.

Restauration et convivialité

Une offre de restauration sur place (food-truck) permettra à chacun de profiter pleinement de la soirée.

Les abonnés d’Aquabaule se verront offrir un verre de l’amitié, proposé par le centre, pour célébrer ensemble cette période festive.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Nous vous donnons rendez-vous pour partager un moment chaleureux, soutenir les artisans locaux et préparer les fêtes dans une ambiance conviviale. .

