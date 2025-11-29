Marché de Noël à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

Marché de Noël à l’Art en Partage

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Art en partage fête Noël avec un marché d’artisanat médocain, pâtisseries et chocolat chaud.

Une belle occasion de découvrir les créations des artistes et de dénicher des cadeaux originaux.

Vous pourrez en profiter pour découvrir l’exposition permanente d’œuvres d’artistes médocains. .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

English : Marché de Noël à l’Art en Partage

German : Marché de Noël à l’Art en Partage

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à l’Art en Partage

L’événement Marché de Noël à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Médoc-Vignoble