MARCHÉ DE NOËL À L’ATELIER MUSKA Lodève

MARCHÉ DE NOËL À L’ATELIER MUSKA

27 Rue Neuve des Marchés Lodève Hérault

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-21

2025-12-12 2025-12-19

Marché de Noël à l’Atelier Muska un rendez-vous artisanal réunissant quatre créatrices et leurs œuvres originales

Un charmant marché d’artisanat et de créations se tiendra à l’Atelier Muska à Lodève. Vous y retrouverez le travail de quatre artistes-artisanes Tsuifei Chen, Les Brus de Dédé, Gunsel Nuroglu et Muska, qui présenteront leurs créations originales carnets sérigraphiés, bijoux, sacs, cyanotypes, cartes postales, badges, illustrations, petites éditions… Une belle occasion de découvrir des univers uniques et de préparer vos cadeaux de fin d’année. .

27 Rue Neuve des Marchés Lodève 34700 Hérault Occitanie ayda_su@hotmail.com

English :

Christmas market at Atelier Muska: a craft event featuring four designers and their original works of art

