Marché de Noël à l’atelier

78 grande rue Vaudes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Victor Loiselet, sculpteur verrier accueillera ce marché d’art dans son grand atelier agencé dans une belle grange en bois, typique de la région.

Dans une ambiance chaleureuse, les visiteurs pourront découvrir les œuvres de 7 artistes de la région de Troyes et du Grand Est.

Autour de Victor et ses sculptures en verre et métal, à l’univers coloré et burlesque, il y aura Delphine Regneault (sa compagne), fildefériste et verrière (au chalumeau) avec ses œuvres poétiques et légères;

Bertho de Chamoy, sculpteur bois, pierre et métal avec ses univers imaginaires;

Fany Guillaume de Fresnoy-le-Château, artiste peintre avec ses tableaux de papiers aux reliefs mystérieux;

le photographe troyen Patrick Guérin et ses paysages aubois très colorés;

Art’no créations des Noes qui donne une seconde vie aux objets avec ses sculptures réjouissantes;

Jean Denis Mousty, sculpteur céramiste de Metz, un travail de la terre avec ses propres émaux.

L’atelier sera ouvert le samedi 29 novembre et dimanche 30 novembre de 10h à 19h.

De quoi faire découvrir des artistes de la région et trouver des cadeaux à mettre sous le sapin ! .

78 grande rue Vaudes 10260 Aube Grand Est dregneault@gmail.com

L’événement Marché de Noël à l’atelier Vaudes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne