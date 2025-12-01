Marché de Noël à l’EHPAD de Chatel Censoir Châtel-Censoir
Marché de Noël à l’EHPAD de Chatel Censoir Châtel-Censoir samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à l’EHPAD de Chatel Censoir
EHPAD La Chatonniere, 6 rue Lucette Rivière Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noeël à l4EHPAD, vente d’objets et de friandises, gataux, boissons, crêpes avec un boisson surprise offerte! .
EHPAD La Chatonniere, 6 rue Lucette Rivière Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
English : Marché de Noël à l’EHPAD de Chatel Censoir
L’événement Marché de Noël à l’EHPAD de Chatel Censoir Châtel-Censoir a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay