Marché de Noël à l’EHPAD de Chatel Censoir Châtel-Censoir samedi 13 décembre 2025.

EHPAD La Chatonniere, 6 rue Lucette Rivière Châtel-Censoir Yonne

Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Marché de Noeël à l4EHPAD, vente d’objets et de friandises, gataux, boissons, crêpes avec un boisson surprise offerte!   .

EHPAD La Chatonniere, 6 rue Lucette Rivière Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 

