Marché de noël à l’EHPAD du Streat Hir Place de Manigod Le Conquet

Marché de noël à l’EHPAD du Streat Hir

Place de Manigod EHPAD le Streat Hir Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Ho ! Ho ! Ho !

Les EHPAD du Streat Hir et des Mouettes de l’association des Amitiés d’Armor organisent leur 5ème marché de Noël à l’EHPAD du Streat Hir.

Une douzaine de stand d’exposants locaux.

Une tombola gratuite vous attend sur place.

Et pour les gourmands, un snack sucré sera proposé dont les recettes seront reversées au profit du Téléthon. .

Place de Manigod EHPAD le Streat Hir Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 15 66

