Marché de noël à l’Ehpad EHPAD de Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marché de noël à l’Ehpad
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Marché de noël à l’Ehpad de Marennes, ouvert à tous.
EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 81 74 eureka.marennes@gmail.com
Christmas market at Ehpad de Marennes, open to all.
