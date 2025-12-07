Marché de noël à l’Ehpad EHPAD de Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marché de noël à l’Ehpad

EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Marché de noël à l’Ehpad de Marennes, ouvert à tous.

EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 81 74 eureka.marennes@gmail.com

English : Summer party at Ehpad

Christmas market at Ehpad de Marennes, open to all.

