Marché de Noël à l’EHPAD Mézières-en-Brenne

Marché de Noël à l’EHPAD

15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne Indre

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

L’association Les Orchidées vous propose un marché de Noël à l’EHPAD de Mézières-en-Brenne.

Venez nombreux au marché de Noël de nombreux stands seront présents chocolats, produits locaux et artisanaux, châtaignes grilléesvin chaud, buvette et restauration sur place.

Vide dressing le moment de se faire plaisir à petit prix du 36 au xxxl hommes et femmes. .

15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 16 associationlesorchidees@laposte.net

English :

The association Les Orchidées proposes you a Christmas market at the EHPAD of Mézières-en-Brenne.

German :

Der Verein Les Orchidées bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt im Pflegeheim Mézières-en-Brenne an.

Italiano :

L’associazione Les Orchidées propone un mercatino di Natale presso l’EHPAD di Mézières-en-Brenne.

Espanol :

La asociación Les Orchidées propone un mercado de Navidad en el EHPAD de Mézières-en-Brenne.

