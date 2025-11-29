Marché de Noël à Les Hautes-Rivières Les Hautes-Rivières

Marché de Noël à Les Hautes-Rivières

5 Place de l’Hotel de Ville Les Hautes-Rivières Ardennes

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

13ème Marché de Noël organisé par la municipalité et ses associations, rue et place de l’hôtel de ville à Les Hautes Rivières. A l’occasion, la commune organisera un spectacle de son-lumière et Laser 46 exposants seront présents artisans, commerçants, associations, produits du terroir, métiers de bouche, manèges, trampolines, décoration de Noël.. Xavier animation et ses mascottes mettront l’ambiance lors de cet évènement.

5 Place de l’Hotel de Ville Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 40 34

English :

13th Christmas Market organized by the municipality and its associations, rue et place de l?hôtel de ville in Les Hautes Rivières. For the occasion, the municipality will be staging a sound-and-light show, and Laser 46 exhibitors will be on hand: craftsmen, traders, associations, local produce, food and drink, merry-go-rounds, trampolines, Christmas decorations and more. Xavier animation and his mascots will be on hand to set the mood for the event.

German :

13. Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde und ihren Vereinen organisiert wird, in der Straße und auf dem Platz des Rathauses in Les Hautes Rivières. Zu diesem Anlass organisiert die Gemeinde eine Ton-Licht-Show und Laser 46 Aussteller: Handwerker, Händler, Vereine, Produkte aus der Region, Lebensmittelgeschäfte, Karussells, Trampoline, Weihnachtsdekoration… Xavier animation und seine Maskottchen werden bei dieser Veranstaltung für Stimmung sorgen.

Italiano :

13° Mercatino di Natale organizzato dal Comune e dalle sue associazioni, in rue e place de l’hôtel de ville a Les Hautes Rivières. Per l’occasione, il Comune organizzerà uno spettacolo di suoni e luci e Laser sarà presente con 46 espositori, tra cui artigiani, commercianti, associazioni, prodotti locali, cibo e bevande, giostre, trampolini e decorazioni natalizie. L’animazione di Xavier e le sue mascotte saranno a disposizione per creare l’atmosfera dell’evento.

Espanol :

13º Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento y sus asociaciones, en la rue y place de l’hôtel de ville de Les Hautes Rivières. Para celebrar la ocasión, el ayuntamiento organizará un espectáculo de luz y sonido y Laser contará con 46 expositores, entre artesanos, comerciantes, asociaciones, productos locales, alimentación y bebidas, tiovivos, camas elásticas y decoración navideña. La animación correrá a cargo de Xavier Animation y sus mascotas.

