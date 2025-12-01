Marché de Noël à l’Espace Lunesse rue Paul Mairat Angoulême

Marché de Noël à l’Espace Lunesse

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Plongez dans la magie du Marché de Noël ! Découvrez l’artisanat d’art, les délices de nos producteurs régionaux et des ateliers ludiques pour enfants. Un moment festif et chaleureux pour petits et grands !

.

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 91 85 74

English :

Immerse yourself in the magic of the Christmas Market! Discover arts and crafts, local delicacies and fun workshops for children. A warm and festive moment for young and old!

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Weihnachtsmarkts! Entdecken Sie Kunsthandwerk, die Köstlichkeiten unserer regionalen Produzenten und spielerische Workshops für Kinder. Ein festlicher und gemütlicher Moment für Groß und Klein!

Italiano :

Immergetevi nella magia del Mercatino di Natale! Scoprite l’artigianato, le prelibatezze dei nostri produttori regionali e i divertenti laboratori per bambini. Un momento caldo e festoso per grandi e piccini!

Espanol :

Sumérjase en la magia del Mercado de Navidad Descubra artesanía, delicias de nuestros productores regionales y divertidos talleres para niños. Un momento cálido y festivo para grandes y pequeños

L’événement Marché de Noël à l’Espace Lunesse Angoulême a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême