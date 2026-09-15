Marché de Noël à l’Hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville

Informations pratiques

Deauville

Marché de Noël à l’Hippodrome de Deauville-La Touques

Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-12-20

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-20

Un marché de Noël prend part aux courses hippiques !

Un marché de Noël prend part aux courses hippiques ! Au milieu des allées parées d’illuminations et de rennes en bois, l’entrée de l’hippodrome accueille un marché de Noël avec des exposants locaux, des produits gourmands, des créateurs, des produits de Noël et liés aux courses hippiques…

HORAIRES

• Samedi et dimanche (pas de courses) : 10h-18h

• Lundi et mardi (jours de courses) : 10h-19h30

Marché organisé par l’agence Les Photophores en partenariat avec France Galop. .

Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00

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English : Marché de Noël à l’Hippodrome de Deauville-La Touques

A Christmas market is taking part in the horse races!

L’événement Marché de Noël à l’Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SPL Deauville