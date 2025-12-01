Marché de Noël à L’îlot L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Marché de Noël à L’îlot
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Un marché de Noël à L’îlot stands d’art et d’artisanat, idées cadeaux, boissons chaudes (vin chaud, jus de pomme chaud épicé, café tchaï, chocolat…), gâteaux maison, braseros… Nous vous attendons nombreux pour vivre et partager l’ambiance magique de Noël ! .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
