Marché de Noël à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy

Marché de Noël à Limogne en Quercy

Le Bourg Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez découvrir le marché de Noël de Limogne de nombreux stands dans la halle et sur la place de l’église.

Nombreuses animations

Le Bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 94 23

English :

Come and discover the Limogne Christmas market: numerous stalls in the market hall and on the church square.

Lots of entertainment

German :

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt von Limogne: zahlreiche Stände in der Markthalle und auf dem Kirchplatz.

Zahlreiche Animationen

Italiano :

Venite a scoprire il mercatino di Natale di Limogne, con le sue numerose bancarelle nel mercato coperto e nella piazza della chiesa.

Tanti intrattenimenti

Espanol :

Venga a descubrir el mercado navideño de Limogne, con sus numerosos puestos en el mercado cubierto y la plaza de la iglesia.

Numerosas animaciones

