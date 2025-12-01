Marché de Noël à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy
Marché de Noël à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Limogne en Quercy
Le Bourg Limogne-en-Quercy Lot
Venez découvrir le marché de Noël de Limogne de nombreux stands dans la halle et sur la place de l’église.
Nombreuses animations
Le Bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 94 23
English :
Come and discover the Limogne Christmas market: numerous stalls in the market hall and on the church square.
Lots of entertainment
German :
Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt von Limogne: zahlreiche Stände in der Markthalle und auf dem Kirchplatz.
Zahlreiche Animationen
Italiano :
Venite a scoprire il mercatino di Natale di Limogne, con le sue numerose bancarelle nel mercato coperto e nella piazza della chiesa.
Tanti intrattenimenti
Espanol :
Venga a descubrir el mercado navideño de Limogne, con sus numerosos puestos en el mercado cubierto y la plaza de la iglesia.
Numerosas animaciones
