Marché de Noël à l’imprimerie LA PAM Brest

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

L’hiver pointe son nez, le froid arrive. Venez réchauffer vos coeurs au musée vivant de l’imprimerie PAM. Nous organisons pour vous le marché de Noël! Ateliers, boutique, démonstration.

Programme

11h Ouverture

11h-12h Ateliers enfants rond et rond avec Emmanuelle Bastien. À partir de 4 ans, sur réservation via HelloAsso 5€

12h-13h Dédicace du nouveau livre d’Emmanuelle Bastien, J’aime pas

13h-17h Atelier impression de carte litho ! . En continu, sans réservation, 4€ la carte de voeux

10h-18h Boutique éphémère du musée vivant de l’imprimerie PAM !

De 11h à 18h .

