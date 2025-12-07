Marché de Noël à Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret
Marché de Noël à Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Lissac-et-Mouret
Lissac-et-Mouret Lot
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Une quarantaine d’exposants vous proposent des créations artisanales uniques bijoux, porcelaine, objets en bois, décorations et jeux. L’ambiance chaleureuse sera renforcée par une buvette gourmande proposant vin chaud, chocolat chaud, crêpes et gâteaux maison. L’association Liss’art vous attend nombreux pour ce rendez-vous convivial et festif. .
Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 42 00
English :
Some forty exhibitors offer unique handcrafted creations: jewelry, porcelain, wooden objects, decorations and games
German :
Rund 40 Aussteller bieten Ihnen einzigartige handwerkliche Kreationen an: Schmuck, Porzellan, Holzobjekte, Dekorationen und Spiele
Italiano :
Una quarantina di espositori presenteranno i loro prodotti artigianali unici, tra cui gioielli, porcellane, oggetti in legno, decorazioni e giochi
Espanol :
Unos cuarenta expositores mostrarán su artesanía única, que incluye joyas, porcelana, objetos de madera, adornos y juegos
