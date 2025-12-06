Marché de Noël à Longuenée-en-Anjou Place Eric Tabarly Longuenée-en-Anjou

Marché de Noël à Longuenée-en-Anjou

Place Eric Tabarly 49770 Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Retrouvez le marché de Noël à la Membrolle-sur-Longuenée, le samedi 6 décembre. Rendez-vous dès 10h pour vos achats de fin d’année. .

Place Eric Tabarly 49770 Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@longuenee-en-anjou.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Angers