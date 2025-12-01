Marché de Noël à Loudenvielle place des Badalans Loudenvielle
Marché de Noël à Loudenvielle place des Badalans Loudenvielle mardi 23 décembre 2025.
Marché de Noël à Loudenvielle
place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 20:15:00
2025-12-23
Vente directe du producteur au consommateur fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc…
DE NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES SERONT MISES EN PLACE DURANT CE MARCHE DE NOEL
– Arrivée du Père Noël (en traineau si il y a de la neige, sinon en traineau roue, ou VTT)
– Atelier photo avec le père Noël + distribution de petits cadeaux aux enfants
– Jeux en bois géant
– Jeux gonflable géant (trampoline, château, mur d’escalade, …)
– Atelier maquillage
– Atelier créatif
– Musique
– Élection du pull de Noël le + original
– Distribution de vin chaud Chocolat chaud
– Spectacle jonglage lumineux ou autre spectacle déambulation à définir
– Lancer lanternes chinoise biodégradable
– Feux d’artifice tiré à 19h30 (durée 6 min)
– Et autres petites surprises …
+33 5 62 99 95 35
English :
Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, charcuterie, etc…
THERE WILL BE PLENTY OF FREE ENTERTAINMENT DURING THIS CHRISTMAS MARKET:
– Arrival of Santa Claus (by sleigh if there’s snow, otherwise by wheel sled or mountain bike)
– Photo workshop with Santa + distribution of gifts to children
– Giant wooden games
– Giant inflatable games (trampoline, castle, climbing wall, etc.)
– Make-up workshop
– Creative workshop
– Music
– Election of the most original Christmas sweater
– Distribution of mulled wine hot chocolate
– Light juggling show or other strolling show to be defined
– Throwing of biodegradable Chinese lanterns
– Fireworks display at 7.30pm (duration 6 min)
– And other little surprises…
German :
Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher: Käse, Honig, Kuchen, Seifen, Wurstwaren, etc.
WÄHREND DES WEIHNACHTSMARKTES FINDEN ZAHLREICHE KOSTENLOSE VERANSTALTUNGEN STATT:
– Ankunft des Weihnachtsmanns (mit Schlitten, wenn es Schnee gibt, sonst mit Schlittenrad, oder Mountainbike)
– Fotoworkshop mit dem Weihnachtsmann + Verteilung von kleinen Geschenken an die Kinder
– Riesige Holzspiele
– Riesige aufblasbare Spiele (Trampolin, Burg, Kletterwand, …)
– Schmink-Workshop
– Kreatives Atelier
– Musik
– Wahl des + originellsten Weihnachtspullovers
– Verteilung von Glühwein heißer Schokolade
– Lichtjonglage-Show oder andere Show, die noch festgelegt werden muss
– Chinesisches biologisch abbaubares Laternenwerfen
– Feuerwerk um 19.30 Uhr (Dauer 6 Min.)
– Und andere kleine Überraschungen …
Italiano :
Vendita diretta dal produttore al consumatore: formaggi, miele, torte, saponi, salumi, ecc…
DURANTE QUESTO MERCATINO DI NATALE CI SARANNO MOLTI INTRATTENIMENTI GRATUITI:
– Arrivo di Babbo Natale (in slitta se c’è neve, altrimenti in slitta a ruote o in mountain bike)
– Laboratorio fotografico con Babbo Natale + distribuzione di doni ai bambini
– Giochi giganti in legno
– Giochi gonfiabili giganti (trampolino, castello, parete da arrampicata, ecc.)
– Laboratorio di trucco
– Laboratorio creativo
– Musica
– Elezione del maglione natalizio più originale
– Distribuzione di vin brulé cioccolata calda
– Spettacolo di giocoleria leggera o altro spettacolo itinerante da definire
– Lancio di lanterne cinesi biodegradabili
– Fuochi d’artificio alle 19.30 (durata 6 minuti)
– E altre piccole sorprese…
Espanol :
Venta directa del productor al consumidor: queso, miel, pasteles, jabones, charcutería, etc.
DURANTE ESTE MERCADO DE NAVIDAD HABRÁ MUCHAS ANIMACIONES GRATUITAS:
– Llegada de Papá Noel (en trineo si hay nieve, si no en trineo de ruedas o bicicleta de montaña)
– Taller de fotos con Papá Noel + reparto de regalos a los niños
– Juegos gigantes de madera
– Juegos hinchables gigantes (cama elástica, castillo, rocódromo, etc.)
– Taller de maquillaje
– Taller creativo
– Música
– Elección del jersey navideño más original
– Reparto de vino caliente chocolate caliente
– Espectáculo de malabares con luz u otro espectáculo ambulante por definir
– Lanzamiento de linternas chinas biodegradables
– Fuegos artificiales a las 19.30 h (duración 6 min)
– Y otras pequeñas sorpresas…
L’événement Marché de Noël à Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de la Vallée du Louron|CDT65