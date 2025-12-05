Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Lubersac Lubersac vendredi 5 décembre 2025.

Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05

2025-12-05

Dès 16h retrouvez sur le marché, les artisans d’art et producteurs.
Atelier du Père Noël, illuminations…
Feu d’artifice vers 20h   .

Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 50 14  mairie.lubersac@wanadoo.fr

