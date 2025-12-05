Marché de Noël à Lubersac Lubersac

Marché de Noël à Lubersac

Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Dès 16h retrouvez sur le marché, les artisans d’art et producteurs.

Atelier du Père Noël, illuminations…

Feu d’artifice vers 20h .

Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 50 14 mairie.lubersac@wanadoo.fr

