Marché de Noël à l’Union Saint-Jean x Poney Fringant Union Saint-Jean Bordeaux
Marché de Noël à l’Union Saint-Jean x Poney Fringant Union Saint-Jean Bordeaux vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël à l’Union Saint-Jean x Poney Fringant 12 et 13 décembre Union Saint-Jean Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T16:30:00 – 2025-12-12T19:30:00
Fin : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T17:30:00
Un marché des créateurs 100% Union Saint-Jean ! Rendez-vous le vendredi et samedi 13 décembre !
Accès : 97 rue Malbec 33800 Bordeaux. Tram C arrêt Gare Saint Jean puis 5 min à pied. Stationnement vélo devant le bâtiment.
Tarif : entrée libre, consommation sur place au bar à jeux.
Ouverture du bar : 18h30.
Union Saint-Jean 97 Rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un marché des créateurs 100% Union Saint-Jean ! Rendez-vous le vendredi et samedi 13 décembre ! marché bordeaux