Marché de Noël à Mailly-Champagne

Mailly-Champagne

13 décembre 2025, 10h00

14 décembre 2025, 19h00

2025-12-13

Tout public

Mailly Animations fait son grand retour avec le Marché de Noël !

L’événement tant attendu est de retour les 13 et 14 décembre 2025 !

Venez vivre la magie de Noël à Mailly Champagne (Marne) et remplissez votre hotte de cadeaux uniques.

Au programme

Les nombreux lutins exposants mettront à l’honneur la gastronomie et l’artisanat local, pour le plaisir des petits comme des grands.

Profitez du vin chaud, des marrons grillés et de nombreuses gourmandises pour un moment convivial et chaleureux.

Horaires

Samedi 13 décembre 10h 19h

Dimanche 14 décembre 10h 18h

Sur place restauration, buvette, animations pour les enfants, ateliers créatifs et visite du Père Noël.

Entrée gratuite !

maillyanimations@gmail.com

