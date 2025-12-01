Marché de Noël à Mailly-Champagne Mailly-Champagne
Marché de Noël à Mailly-Champagne Mailly-Champagne samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Mailly-Champagne
MAILLY CHAMPAGNE Mailly-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Tout public
Mailly Animations fait son grand retour avec le Marché de Noël !
L’événement tant attendu est de retour les 13 et 14 décembre 2025 !
Venez vivre la magie de Noël à Mailly Champagne (Marne) et remplissez votre hotte de cadeaux uniques.
Au programme
Les nombreux lutins exposants mettront à l’honneur la gastronomie et l’artisanat local, pour le plaisir des petits comme des grands.
Profitez du vin chaud, des marrons grillés et de nombreuses gourmandises pour un moment convivial et chaleureux.
️ Horaires
• Samedi 13 décembre 10h 19h
• Dimanche 14 décembre 10h 18h
Sur place restauration, buvette, animations pour les enfants, ateliers créatifs et visite du Père Noël.
Entrée gratuite !
Les nombreux lutins exposants mettront à l’honneur la gastronomie et l’artisanat local, pour le plaisir des petits comme des grands. .
MAILLY CHAMPAGNE Mailly-Champagne 51500 Marne Grand Est maillyanimations@gmail.com
English : Marché de Noël à Mailly-Champagne
L’événement Marché de Noël à Mailly-Champagne Mailly-Champagne a été mis à jour le 2025-12-08 par Reims Tourisme & Congrès