Marché de Noël à Mainsat Mainsat

Marché de Noël à Mainsat dimanche 7 décembre 2025.

1 Place du Marché Mainsat Creuse

2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Marché de Noël à MAINSAT à la Salle du temps libre
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2024 10h à 17h

Nombreux exposants
cadeaux personnalisés, produits régionaux, bijoux, divers produits de fabrication artisanale…
Buvette et restauration rapide
Musher Les cristaux de Balto
Père Noël à 15h30   .

+33 5 55 67 07 21  mairie.mainsat@gmail.com

