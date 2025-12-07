Marché de Noël à Mainsat Mainsat
Marché de Noël à MAINSAT à la Salle du temps libre
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2024 10h à 17h
Nombreux exposants
cadeaux personnalisés, produits régionaux, bijoux, divers produits de fabrication artisanale…
Buvette et restauration rapide
Musher Les cristaux de Balto
Père Noël à 15h30 .
1 Place du Marché Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 07 21 mairie.mainsat@gmail.fr
