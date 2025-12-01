Marché de Noël à Malesherbes

Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Fêtez la magie de Noël à Malesherbes ambiance féerique, saveurs gourmandes, artisanat inspirant et animations enchantées pour petits et grands. Stands gourmets, idées cadeaux uniques et atmosphère chaleureuse font rayonner l’esprit des fêtes au cœur de la ville.

Le centre-ville de Malesherbes se transforme en véritable village de Noël, mêlant parfums gourmands et ambiance féérique. Plus de vingt stands dévoilent des saveurs authentiques terroir, miel, spécialités portugaises, antillaises et orientales, douceurs de saison, vin et chocolat chauds.

Idéal pour préparer les fêtes et dénicher des idées cadeaux originales bijoux fantaisie, accessoires, créations artisanales, couronnes et coffrets uniques. Les enfants profitent d’animations gratuites manège, maquillage, poneys costumés tandis que le Père Noël illumine les rues.

Entre gourmandises, décorations et fanfare, un moment chaleureux et magique attend petits et grands au cœur de Malesherbes. .

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 85 36

English :

Celebrate the magic of Christmas in Malesherbes: a magical atmosphere, gourmet flavors, inspiring crafts and enchanting entertainment for young and old. Gourmet stalls, unique gift ideas and a warm atmosphere bring the spirit of the season to the heart of the town.

L’événement Marché de Noël à Malesherbes Le Malesherbois a été mis à jour le 2025-11-26 par OT GRAND PITHIVERAIS