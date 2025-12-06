Marché de Noël à Mamers Magasin Connexion Mamers

Marché de Noël à Mamers Magasin Connexion

Route de La Ferté-Bernard Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Situé en zone commerciale de Mamers, ce marché de noël accueille plus d’une cinquantaine d’exposants.

Ce marché de noël situé sur les parkings des magasins Connexion et Action à Mamers accueille sous barnum des exposants artisans et producteurs locaux, sans oublier les stands de nos commerçants mamertins…

Manèges,pêche aux canards…

Baptême de buggy Les fonds seront reversés au Téléthon

Restauration sur place Crêpes, gaufres, chichis…

Concours du pull de Noël le plus moche sur les 2 jours 1 Nintendo Switch 2 à gagner

Ticket à gratter (2€ le ticket) .

Route de La Ferté-Bernard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 91 37

English :

Located in the commercial zone of Mamers, this Christmas market welcomes more than fifty exhibitors.

German :

Dieser Weihnachtsmarkt befindet sich in der Einkaufszone von Mamers und beherbergt mehr als fünfzig Aussteller.

Italiano :

Situato nell’area commerciale di Mamers, questo mercatino di Natale accoglie più di cinquanta espositori.

Espanol :

Situado en la zona comercial de Mamers, este mercado navideño acoge a más de cincuenta expositores.

