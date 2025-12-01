Marché de Noël à Mamers Mamers
Marché de Noël à Mamers
Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Des idées originales pour les fêtes, et des animations pour petits et grands Mamers fait son marché de Noël !
De nombreux exposants seront présents pour finaliser vos achats de Noël.
– Arrivée du Père Noël à 15h,
– Promenades en calèche l’après-midi,
– Parade de Noël à 11h30, 14h et 16h30 ,
– Défilé de tracteurs illuminés à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’UCA Mamers au 02 43 33 38 49 .
Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 38 49
English :
Original ideas for the holidays, and entertainment for young and old: Mamers does its Christmas market!
German :
Originelle Ideen für die Feiertage und Unterhaltung für Groß und Klein: Mamers macht seinen Weihnachtsmarkt!
Italiano :
Idee originali per le feste e intrattenimento per grandi e piccini: Mamers ha il suo mercatino di Natale!
Espanol :
Ideas originales para las fiestas, y entretenimiento para grandes y pequeños: ¡Mamers tiene su propio mercado navideño!
L’événement Marché de Noël à Mamers Mamers a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Maine Saosnois