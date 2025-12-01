Marché de Noël à Mamers

Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Des idées originales pour les fêtes, et des animations pour petits et grands Mamers fait son marché de Noël !

De nombreux exposants seront présents pour finaliser vos achats de Noël.

– Arrivée du Père Noël à 15h,

– Promenades en calèche l’après-midi,

– Parade de Noël à 11h30, 14h et 16h30 ,

– Défilé de tracteurs illuminés à 18h.

Buvette et restauration sur place.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’UCA Mamers au 02 43 33 38 49 .

Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 38 49

English :

Original ideas for the holidays, and entertainment for young and old: Mamers does its Christmas market!

German :

Originelle Ideen für die Feiertage und Unterhaltung für Groß und Klein: Mamers macht seinen Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Idee originali per le feste e intrattenimento per grandi e piccini: Mamers ha il suo mercatino di Natale!

Espanol :

Ideas originales para las fiestas, y entretenimiento para grandes y pequeños: ¡Mamers tiene su propio mercado navideño!

L’événement Marché de Noël à Mamers Mamers a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Maine Saosnois