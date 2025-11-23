Marché de Noël à Marcillac

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le 14 décembre 2025, de 8h à 13h sur le tour de ville à Marcillac-Vallon.

Le marché de Noël vous attend cette année encore avec plusieurs activités, pour petits et grands:

Animations musicale.

Balade en calèche avec le Père Noël.

Vin chaud, crêpes,

Châtaignes grillées.

Film d’animation Migration et goûter offert par la municipalité à 15h, à la salle des fêtes. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 70 68 98 94

English :

December 14, 2025, from 8 a.m. to 1 p.m. on the town tour in Marcillac-Vallon.

German :

Am 14. Dezember 2025 von 8.00 bis 13.00 Uhr auf der Stadtrundfahrt in Marcillac-Vallon.

Italiano :

Il 14 dicembre 2025, dalle 8.00 alle 13.00, visita della città di Marcillac-Vallon.

Espanol :

El 14 de diciembre de 2025, de 8.00 a 13.00 horas, en la visita de la ciudad de Marcillac-Vallon.

