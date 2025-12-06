Marché de Noël à Marcillac Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne
Marché de Noël à Marcillac Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à Marcillac
Salle des Fêtes Rémy Etelain Marcillac Val-de-Livenne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Préparez-vous à vivre des moments féeriques au cœur d’un marché où magie et traditions se rencontrent.
Au programme
Artisans et producteurs locaux
Délices gourmands
Animations festives
Rencontre avec le Père Noël et photo
Que vous soyez à la recherche de cadeaux uniques ou d’un moment chaleureux, notre marché de Noël est l’endroit idéal pour vous imprégner de l’esprit des fêtes ! .
Salle des Fêtes Rémy Etelain Marcillac Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesptitszecoliers33@gmail.com
English : Marché de Noël à Marcillac
German : Marché de Noël à Marcillac
Italiano :
Espanol : Marché de Noël à Marcillac
L’événement Marché de Noël à Marcillac Val-de-Livenne a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde