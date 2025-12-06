Marché de Noël à Marcillac Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne

Salle des Fêtes Rémy Etelain Marcillac Val-de-Livenne Gironde

Début : 2025-12-06

Préparez-vous à vivre des moments féeriques au cœur d’un marché où magie et traditions se rencontrent.

Au programme

Artisans et producteurs locaux

Délices gourmands

Animations festives

Rencontre avec le Père Noël et photo

Que vous soyez à la recherche de cadeaux uniques ou d’un moment chaleureux, notre marché de Noël est l’endroit idéal pour vous imprégner de l’esprit des fêtes ! .

Salle des Fêtes Rémy Etelain Marcillac Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesptitszecoliers33@gmail.com

