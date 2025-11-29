Marché de Noël à MAREST-SUR-MATZ Marest-sur-Matz

Marché de Noël à MAREST-SUR-MATZ

1 Chemin des Etangs Marest-sur-Matz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Une animation dans l’esprit traditionnel de Noël. Les stands seront destinés à un public très large et permettront aux visiteurs de faire leurs achats de Noël en leur présentant une gamme diversifiée de produits. L’esprit convivial et festif est privilégié.

Marché Artisanal Produits de Bouche

Repas chauds Buvette Vin et Chocolat chauds Crêpes Loterie

Présence du Père Noël, de la Mère Noël et de leur Lutin

1 Chemin des Etangs Marest-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 044760375 bibliotheque.mmsm@outlook.fr

English :

An event in the traditional spirit of Christmas. The stands will be aimed at a very wide audience, enabling visitors to do their Christmas shopping with a diverse range of products. The spirit of conviviality and festivity is paramount.

Craft market ? Mouth-watering products

Hot meals refreshment stands ? Hot wine and chocolate ? Crepes ? Lottery

Presence of Santa Claus, Mother Christmas and their Elf

German :

Eine Animation im traditionellen Geist der Weihnachtszeit. Die Stände richten sich an ein sehr breites Publikum und ermöglichen es den Besuchern, ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen, indem sie ihnen eine vielfältige Produktpalette präsentieren. Der gesellige und festliche Geist wird bevorzugt.

Kunsthandwerklicher Markt ? Produkte für den Gaumen ?

Warme Mahlzeiten Imbissbude ? Wein und heiße Schokolade ? Crêpes ? Lotterie

Anwesenheit des Weihnachtsmanns, der Weihnachtsfrau und ihres Wichtels

Italiano :

Il tutto nel tradizionale spirito natalizio. Le bancarelle saranno rivolte a un pubblico molto ampio e permetteranno ai visitatori di fare i loro acquisti natalizi presentando loro una gamma di prodotti diversi. L’accento è posto su un’atmosfera amichevole e festosa.

Mercatino dell’artigianato? Prodotti da leccarsi i baffi

Pasti caldi Stand di ristoro ? Vino caldo e cioccolata? Frittelle? Lotteria

Presenza di Babbo Natale, Mamma Natale e del loro Elfo

Espanol :

Todo ello con el tradicional espíritu navideño. Los puestos se dirigirán a un público muy amplio y permitirán a los visitantes hacer sus compras navideñas presentándoles una variada gama de productos. Todo ello en un ambiente agradable y festivo.

Mercado artesanal ? Productos para abrir boca

Comidas calientes Puestos de refrescos ? Vino caliente y chocolate ? Tortitas ? Lotería

Presencia de Papá Noel, Mamá Noel y su Elfo

L’événement Marché de Noël à MAREST-SUR-MATZ Marest-sur-Matz a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais