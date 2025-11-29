Marché de Noël à Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais
Marché de Noël à Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël à Mareuil-sur-Lay
Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Marché de Noël, chants, déambulation d’artistes, marrons chauds, restauration et buvette sur place. Feu d’artifice
Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 51 05 mairie@mareuilsurlay.fr
English :
Christmas market, carols, strolling artists, hot chestnuts, food and refreshments on site. Fireworks display
German :
Weihnachtsmarkt, Gesang, Künstlerumzug, heiße Maronen, Essen und Trinken vor Ort. Feuerwerk
Italiano :
Mercatino di Natale, canti, artisti itineranti, castagne calde, cibo e rinfreschi in loco. Spettacolo pirotecnico
Espanol :
Mercado navideño, villancicos, artistas ambulantes, castañas calientes, comida y refrescos in situ. Castillo de fuegos artificiales
L’événement Marché de Noël à Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud