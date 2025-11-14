Marché de Noël à Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel
Ecole maternelle Marigny-le-Châtel Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-11-14 16:30:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Vendredi 14 et Samedi 15 Novembre 2025
Venez partager la magie de Noël sur le Marché de Noël au profit de l’école maternelle
Ventes de décorations de Noël, paniers garnis à découvrir, tombola pour tenter de gagner un panier garni.
Evènement ouvert à tous !
Vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 9h à 13h .
Ecole maternelle Marigny-le-Châtel 10350 Aube Grand Est +33 3 25 21 53 53 ce.0100817J@ac-reims.fr
L’événement Marché de Noël à Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise