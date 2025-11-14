Marché de Noël à Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel

Marché de Noël à Marigny-le-Châtel

Ecole maternelle Marigny-le-Châtel Aube

Début : 2025-11-14 16:30:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-14

Vendredi 14 et Samedi 15 Novembre 2025

Venez partager la magie de Noël sur le Marché de Noël au profit de l’école maternelle

Ventes de décorations de Noël, paniers garnis à découvrir, tombola pour tenter de gagner un panier garni.

Evènement ouvert à tous !

Vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 9h à 13h .

Ecole maternelle Marigny-le-Châtel 10350 Aube Grand Est +33 3 25 21 53 53 ce.0100817J@ac-reims.fr

