Marché de Noël à Marolles-les-Braults Place de l’église Marolles-les-Braults

Marché de Noël à Marolles-les-Braults

Place de l’église Centre bourg Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

De quoi bien préparer les fêtes de fin d’année !

Le marché de Noël se déroulera en centre-bourg de 14h00 à 19h00, nombreux exposants, buvette et restauration sur place.

Grande tombola, balades en calèche.

Arrivée du Père-Noël, photos et distribution de friandises de 15h à 17h.

Feu d’artifice musical à 18h au stade du collège. .

Place de l’église Centre bourg Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 40 47

English :

All you need to prepare for the festive season!

German :

So können Sie sich gut auf die Feiertage vorbereiten!

Italiano :

Proprio quello che ci vuole per prepararsi alle feste!

Espanol :

Justo lo que necesita para prepararse para las fiestas

