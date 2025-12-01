Marché de Noël à Marolles-les-Braults Place de l’église Marolles-les-Braults
Marché de Noël à Marolles-les-Braults Place de l’église Marolles-les-Braults samedi 13 décembre 2025.
Place de l’église Centre bourg Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
De quoi bien préparer les fêtes de fin d’année !
Le marché de Noël se déroulera en centre-bourg de 14h00 à 19h00, nombreux exposants, buvette et restauration sur place.
Grande tombola, balades en calèche.
Arrivée du Père-Noël, photos et distribution de friandises de 15h à 17h.
Feu d’artifice musical à 18h au stade du collège. .
Place de l’église Centre bourg Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 40 47
English :
All you need to prepare for the festive season!
German :
So können Sie sich gut auf die Feiertage vorbereiten!
Italiano :
Proprio quello che ci vuole per prepararsi alle feste!
Espanol :
Justo lo que necesita para prepararse para las fiestas
