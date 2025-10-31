Marché de Noël à Marsanne

Place Emile Loubet Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Plongez dans la magie des fêtes au cœur du village de Marsanne !

Cette année encore, le centre du village se pare de ses décorations féeriques et vous réserve des nouveautés et de belles surprises.

.

Place Emile Loubet Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 comitefetesmarsanne@gmail.com

English :

Dive into the magic of the festive season in the heart of the village of Marsanne!

Once again this year, the village center is decked out in magical decorations, with a host of new features and surprises in store for you.

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber der Feste im Herzen des Dorfes Marsanne!

Auch in diesem Jahr schmückt sich das Dorfzentrum mit märchenhaften Dekorationen und hält einige Neuheiten und schöne Überraschungen für Sie bereit.

Italiano :

Immergetevi nella magia delle feste nel cuore del villaggio di Marsanne!

Anche quest’anno, il centro del villaggio sarà addobbato con decorazioni magiche, con una serie di novità e sorprese in serbo per voi.

Espanol :

Sumérjase en la magia de las fiestas en el corazón del pueblo de Marsanne

Un año más, el centro del pueblo se engalanará con decoraciones mágicas y le aguardan numerosas novedades y sorpresas.

L’événement Marché de Noël à Marsanne Marsanne a été mis à jour le 2025-10-29 par Montélimar Tourisme Agglomération