Marché de Noël à Maulévrier Ste Gertrude Salle polyvalente Maulévrier-Sainte-Gertrude

Marché de Noël à Maulévrier Ste Gertrude

Salle polyvalente Allée des Loisirs Maulévrier-Sainte-Gertrude Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Rendez-vous les 20 et 21 décembre de 10h00 à 18h00.

Venez découvrir la magie de Noël avec de nombreux exposants et artisans locaux.

Photo avec le Père Noël, remise de chocolats pour les petits gourmands.

Créations artisanales, décorations, bijoux, produits du terroir, idées cadeaux. Plus de 25 exposants. .

Salle polyvalente Allée des Loisirs Maulévrier-Sainte-Gertrude 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 25 56

English : Marché de Noël à Maulévrier Ste Gertrude

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Maulévrier Ste Gertrude Maulévrier-Sainte-Gertrude a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme