Marché de Noël à Mauves-sur-Loire Champ de Foire de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Une effervescence féérique s’invite à Mauves-sur-Loire pour son 5e Marché de Noël.> Samedi 6 décembre 2025 au Champ de Foire (rue de la Loire), de 10h à 20h. Fort de son succès d’année en année, les propositions gourmandes et artisanales sont de plus en plus nombreuses ! Ainsi pour l’édition 2025, un large éventail d’authentiques artisans, créateurs et producteurs locaux seront présent : l’idéal pour dénicher des cadeaux uniques ou des produits gourmands !En plus des stands de créations, la journée sera rythmée par des animations musicales avec la chorale des lutins de l’école Jules Verne (11h30) et les déambulations de la fanfare de cuivres « Les Anchahuteurs » (14h30 et 16h). En fin de journée, un grand spectacle de son et lumière se produira sur une nouvelle scène (18h30).Le Marché de Noël de Mauves est un moment convivial qui se veut rassembleur pour tous les habitants, alentours et plus encore. Le grand sapin décoré situé à l’entrée, accueille les flâneurs, en famille ou entre amis. Aussi le Père-Noël nous a à nouveau confirmé de sa présence, dispo pour des selfies avec petits et grands. À Mauves, il se promène toujours avec un panier de friandises… (avec modération ????) et n’oublie jamais de déposer sa boîte aux lettres afin de recueillir les commandes des enfants, pour le jour J.Lors de cette joyeuse journée, profitez gratuitement des balades en calèches, d’un manège pour les tout-petits, qui pourront aussi être maquillés aux couleurs festives et féériques de Noël !Bonus : pour chaque achat sur un stand, vous recevrez un ticket pour participer à la « Tombola des exposants », avec de nombreux lots à gagner en tirage instantané grâce à votre smartphone.Infos diverses et pratiques :- Plus de 50 exposants artisans et créateurs « made in France » !- Pour vous régaler sur place : des foodtrucks et diverses spécialités de restaurations- Authentique chocolat chaud- Barbe à papa et friandises- Buvette et vin chaud- Certains artisans n’ont pas de lecteurs de cartes bancaires, prévoyez espèces et chéquier.- Pour cet événement, les coûts de participation des exposants seront intégralement reversés au Téléthon.

Champ de Foire de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470

https://www.mauvessurloire.fr/agenda/marche-de-noel-de-mauves/