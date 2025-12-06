Marché de Noël à Mazion Mazion
18 Au Bourg Mazion Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Marché de Noël, avec plusieurs stand et animation. Tombola, photo avec le père noël, repas sur place, roue foraine, chanson par la chorale si on chantait. .
18 Au Bourg Mazion 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine
