Marché de Noël à Mazion

18 Au Bourg Mazion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël, avec plusieurs stand et animation. Tombola, photo avec le père noël, repas sur place, roue foraine, chanson par la chorale si on chantait. .

18 Au Bourg Mazion 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 10 12

English : Marché de Noël à Mazion

L’événement Marché de Noël à Mazion Mazion a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde