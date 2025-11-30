Marché de Noël à Médréac Médréac
Place de la Mairie Médréac Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
La municipalité de Médréac organise un marché de noël le 30 novembre, place de la mairie.
Venez découvrir des artisans créateurs et des animations au sein d’une ambiance conviviale et festive !
Vous y trouverez également une restauration sur place avec galettes, crêpes, gaufres, gâteaux et gourmandises.
Nombreux exposants
Animations
– manège
– pêche à la ligne
– concours de dessin
Et pleins d’autres surprises !
Entrée libre et gratuite. .
Place de la Mairie Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
