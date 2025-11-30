Marché de Noël à Médréac Médréac

Marché de Noël à Médréac

Place de la Mairie Médréac Ille-et-Vilaine

La municipalité de Médréac organise un marché de noël le 30 novembre, place de la mairie.

Venez découvrir des artisans créateurs et des animations au sein d’une ambiance conviviale et festive !

Vous y trouverez également une restauration sur place avec galettes, crêpes, gaufres, gâteaux et gourmandises.

Nombreux exposants

Animations

– manège

– pêche à la ligne

– concours de dessin

Et pleins d’autres surprises !

Entrée libre et gratuite. .

