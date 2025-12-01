Marché de Noël à Meilhards Meilhards
Marché de Noël à Meilhards
Place du Monument aux Morts Meilhards Corrèze
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Animation musicale, nombreux exposants, présence du Père Noël, vin chaud, pâtisseries, dégustation d’huîtres au restaurant Chez Michel.
Élection de la meilleure soupe dégustation à partir de 18h. .
Place du Monument aux Morts Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 34 34
