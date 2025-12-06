Marché de Noël à Melgven

Melgven Finistère

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Le Marché de Noël de Melgven revient pour sa 5e édition, le samedi 6 décembre 2025** de **15h à 21h** à la salle polyvalente !

Au programme marché artisanal, gourmandises, chocolat & vin chaud, crêpes, châtaignes grillées… et la visite du Père Noël à 18h30 !

Entrée gratuite Venez nombreux partager la magie de Noël ! .

Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 7 45 83 04 89

