Marché de Noël à Melgven Melgven
Marché de Noël à Melgven Melgven samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à Melgven
Melgven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël à Melgven
Le Marché de Noël de Melgven revient pour sa 5e édition, le samedi 6 décembre 2025** de **15h à 21h** à la salle polyvalente !
Au programme marché artisanal, gourmandises, chocolat & vin chaud, crêpes, châtaignes grillées… et la visite du Père Noël à 18h30 !
Entrée gratuite Venez nombreux partager la magie de Noël ! .
Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 7 45 83 04 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Melgven Melgven a été mis à jour le 2025-11-15 par OTC CCA