Marché de Noël à Meneham Kerlouan
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
– Dans le cadre de Noël à Meneham –
Rendez-vous les week-ends des 6-7 et 13-14 décembre pour déambuler entre chalets et ateliers d’artisans, à la recherche de cadeaux artisanaux et locaux produits du terroir, décorations, bijoux et accessoires.
Et laissez-vous tenter par quelques lichouseries petites gourmandises et boissons réconfortantes à savourer sur place ! .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
