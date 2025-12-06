Marché de Noël à Meneham Kerlouan

Marché de Noël à Meneham

2025-12-06

2025-12-14

6-7 et 13-14 décembre

– Dans le cadre de Noël à Meneham –

Rendez-vous les week-ends des 6-7 et 13-14 décembre pour déambuler entre chalets et ateliers d’artisans, à la recherche de cadeaux artisanaux et locaux produits du terroir, décorations, bijoux et accessoires.

Et laissez-vous tenter par quelques lichouseries petites gourmandises et boissons réconfortantes à savourer sur place ! .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

