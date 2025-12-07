Marché de Noël à Mercuès Mercuès

Marché de Noël à Mercuès

Marché de Noël à Mercuès Mercuès dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël à Mercuès

129 Rue du Marché Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes de Mercuès
Traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes de Mercuès   .

129 Rue du Marché Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40  mairiemercues@wanadoo.fr

English :

Traditional Christmas market at the Mercuès village hall

L’événement Marché de Noël à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cahors Vallée du Lot