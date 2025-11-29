Marché de Noël à Mérinchal Mérinchal
Place du Marché Mérinchal Creuse
Tarif : – –
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
MARCHÉ DE NOËL à MERINCHAL
De 9 à 12h
Maquillage enfant
Sculpture sur ballon
Barbes à papa
Animation musicale
Visite du Père-Noël
Dégustation d’huitres au profit du téléthon
11h30 vin chaud offert par la municipalité
Artisans et producteurs locaux .
Place du Marché Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 20 19 commune@merinchal.fr
