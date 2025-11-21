Marché de Noël à Metz le village des gourmets Metz

Marché de Noël à Metz le village des gourmets

Place de la Comédie Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 00:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-26 2025-12-30

À partir du 21 novembre, Metz se pare de ses plus belles lumières pour vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Entre artisans, belles décorations, effluves de vin chaud, odeurs de gaufres et déambulations au milieu des chalets illuminés, vous ne saurez plus où donner de la tête !

Chaque année, de nombreuses animations, spectacles et visites guidées agrémentent les festivités.

De quoi patienter jusqu’au 24 décembre, et prolonger les plaisir !

Les bus et parkings-relais sont gratuits les samedis et dimanches du Marché de Noël jusqu’au 28 décembre.

Plus d’infos sur lemet.fr.Tout public

Place de la Comédie Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

From November 21 onwards, Metz will be decked out in its finest lights to immerse you in the atmosphere of the festive season.

With craftsmen, beautiful decorations, mulled wine, waffles and illuminated chalets, you won’t know where to turn!

Every year, the festivities are enhanced by a host of events, shows and guided tours.

Just the thing to keep you waiting until December 24, and keep the fun going!

Buses and park-and-ride facilities are free on Saturdays and Sundays during the Christmas Market until December 28.

More info on lemet.fr.

German :

Ab dem 21. November schmückt sich Metz mit seinen schönsten Lichtern, um Sie in die Atmosphäre der Festtage zum Jahresende zu versetzen.

Zwischen Kunsthandwerkern, schönen Dekorationen, Glühweinduft, Waffelgeruch und Spaziergängen inmitten der beleuchteten Chalets werden Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen!

Jedes Jahr werden die Feierlichkeiten durch zahlreiche Animationen, Aufführungen und Führungen bereichert.

So können Sie sich die Wartezeit bis zum 24. Dezember verkürzen und das Vergnügen verlängern!

Die Busse und Park-and-Ride-Parkplätze sind an den Samstagen und Sonntagen des Weihnachtsmarkts bis zum 28. Dezember kostenlos.

Weitere Informationen unter lemet.fr.

Italiano :

Dal 21 novembre, Metz sarà addobbata con le sue luci più belle per immergervi nell’atmosfera delle feste.

Tra artigiani, splendide decorazioni, profumo di vin brulé e waffle e passeggiate tra gli chalet illuminati, non saprete più dove girarvi!

Ogni anno, inoltre, sono previste numerose animazioni, spettacoli e visite guidate per animare i festeggiamenti.

C’è molto da divertirsi fino al 24 dicembre!

Gli autobus e i parcheggi sono gratuiti il sabato e la domenica durante il Mercatino di Natale fino al 28 dicembre.

Per saperne di più, visitate il sito lemet.fr.

Espanol :

A partir del 21 de noviembre, Metz se engalanará con sus más bellas luces para sumergirle en el ambiente de las fiestas.

Con artesanos, bonitas decoraciones, olor a vino caliente y gofres, y paseos por chalés iluminados, ¡no sabrá dónde meterse!

Todos los años se organizan animaciones, espectáculos y visitas guiadas para animar las fiestas.

Hasta el 24 de diciembre, no le faltará entretenimiento

Los autobuses y los aparcamientos disuasorios son gratuitos los sábados y domingos durante el Mercado de Navidad, hasta el 28 de diciembre.

Más información en lemet.fr.

