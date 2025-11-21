Marché de Noël à Metz

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-11-21

Toute la ville se met à l’heure de Noël avec 130 chalets, des illuminations, des attractions et des animations qui mettront des étoiles dans les yeux des petits et des grands.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The whole town is in Christmas mood, with 130 chalets, illuminations, attractions and entertainment that will put stars in the eyes of young and old alike.

German :

Die ganze Stadt ist weihnachtlich geschmückt mit 130 Hütten, Beleuchtungen, Attraktionen und Animationen, die Sterne in die Augen von Groß und Klein zaubern werden.

Italiano :

L’intera città sarà addobbata per il Natale con 130 chalet, luminarie, attrazioni e intrattenimenti che faranno brillare gli occhi di grandi e piccini.

Espanol :

Toda la ciudad se engalanará para la Navidad con 130 chalés, iluminación, atracciones y entretenimiento para poner estrellas en los ojos de grandes y pequeños.

