Marché de Noël à Metz
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-12-30
2025-11-21
Toute la ville se met à l’heure de Noël avec 130 chalets, des illuminations, des attractions et des animations qui mettront des étoiles dans les yeux des petits et des grands.Tout public
Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
The whole town is in Christmas mood, with 130 chalets, illuminations, attractions and entertainment that will put stars in the eyes of young and old alike.
German :
Die ganze Stadt ist weihnachtlich geschmückt mit 130 Hütten, Beleuchtungen, Attraktionen und Animationen, die Sterne in die Augen von Groß und Klein zaubern werden.
Italiano :
L’intera città sarà addobbata per il Natale con 130 chalet, luminarie, attrazioni e intrattenimenti che faranno brillare gli occhi di grandi e piccini.
Espanol :
Toda la ciudad se engalanará para la Navidad con 130 chalés, iluminación, atracciones y entretenimiento para poner estrellas en los ojos de grandes y pequeños.
