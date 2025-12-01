Marché de Noël à Mézières-sur-Ponthouin Salle des fêtes Mézières-sur-Ponthouin

Marché de Noël à Mézières-sur-Ponthouin

Mézières-sur-Ponthouin

Le comité des fêtes a le plaisir d’inviter petits et grands à son MARCHE de NOËL le dimanche 14 décembre 2025 à partir de 10h00 à la salle des fêtes de Mézières-sur-Ponthouin.

Sur place, artisans, commerçants et créateurs pour des idées cadeaux !

Passage du Père Noël en fin de matinée et dans l’après-midi.

Vin chaud, crêpes et restauration sur place.

Plus d’informations au 06 78 11 01 46 .

