Marché de Noël à Mézières-sur-Ponthouin Salle des fêtes Mézières-sur-Ponthouin
Marché de Noël à Mézières-sur-Ponthouin Salle des fêtes Mézières-sur-Ponthouin dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à Mézières-sur-Ponthouin
Salle des fêtes Rue du Prieuré Mézières-sur-Ponthouin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le comité des fêtes a le plaisir d’inviter petits et grands à son MARCHE de NOËL le dimanche 14 décembre 2025 à partir de 10h00 à la salle des fêtes de Mézières-sur-Ponthouin.
Sur place, artisans, commerçants et créateurs pour des idées cadeaux !
Passage du Père Noël en fin de matinée et dans l’après-midi.
Vin chaud, crêpes et restauration sur place.
Plus d’informations au 06 78 11 01 46 .
Salle des fêtes Rue du Prieuré Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 11 01 46
English :
L’événement Marché de Noël à Mézières-sur-Ponthouin Mézières-sur-Ponthouin a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Maine Saosnois