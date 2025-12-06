Marché de Noël à Miré

Stade de Miré Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le marché de Noël de Miré se tient le samedi 06 décembre 2025 de 15h à 21h, stade de Miré.

Comme chaque années le Père Noël dépose ses bagages à Miré pour le traditionnel marché de Noël qui aura lieu au stade de foot, le samedi 30 Novembre de 15h00 à 21h00.

Venez partager un moment convivial autour d’un bon vin chaud, de délicieuses crêpes préparées avec amour par nos lutins, et commencer vos achats pour ravir petits et grands le soir du réveillon !

Cette année plutôt que de sortir les rênes, le Père Noël à décidé d’organiser un défilé de tracteurs illuminés. Si vous êtes intéressés pour accompagner ce plaisantin de Père Noël, n’hésitez pas à nous contacter, on vous trouvera une place dans le convois. .

Stade de Miré Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetesmire@gmail.com

English :

The Miré Christmas market takes place on Saturday, December 06, 2025 from 3pm to 9pm at the Miré stadium.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Miré findet am Samstag, den 06. Dezember 2025, von 15.00 bis 21.00 Uhr im Stadion von Miré statt.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Miré si svolge sabato 06 dicembre 2025 dalle 15.00 alle 21.00, presso lo stadio di Miré.

Espanol :

El mercado navideño de Miré se celebra el sábado 6 de diciembre de 2025, de 15.00 a 21.00 horas, en el estadio de Miré.

L’événement Marché de Noël à Miré Miré a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Anjou bleu