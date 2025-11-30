Marché de Noël à Missillac Rue Govilon Missillac

Marché de Noël à Missillac

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le marché de Noël se déroulera le dimanche 30 novembre 2025 à l’Espace aux Mille Fleurs, de 10h00 à 18h00.

Bar et restauration sur place

Baptême moto par les Z’accros du guidon

Photo avec le Père Noël 10h 12h et 14h 17h par l’asso Missillac’s

Balades poneys 10h30 12h30 et 14h30 16h30

Tatouage pour enfants 10h 12h et 15h 17h

Renseignements Cap Callissim

musiquemissillac@hotmail.fr 06 63 83 67 74 .

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Missillac Missillac a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44