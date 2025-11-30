Marché de Noël à Missillac Rue Govilon Missillac
Marché de Noël à Missillac Rue Govilon Missillac dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël à Missillac
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique
Le marché de Noël se déroulera le dimanche 30 novembre 2025 à l’Espace aux Mille Fleurs, de 10h00 à 18h00.
Bar et restauration sur place
Baptême moto par les Z’accros du guidon
Photo avec le Père Noël 10h 12h et 14h 17h par l’asso Missillac’s
Balades poneys 10h30 12h30 et 14h30 16h30
Tatouage pour enfants 10h 12h et 15h 17h
Renseignements Cap Callissim
musiquemissillac@hotmail.fr 06 63 83 67 74 .
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
