Marché de Noël à Moliets Place du Village Moliets-et-Maa

Marché de Noël à Moliets

Place du Village Pôle Animation Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Les lutins du Comité des Fêtes de Moliets et Maâ vous préparent un marché de Noël magique !

Pour des cadeaux originaux, des cadeaux réalisés par des artisans et producteurs locaux !

Restauration à emporter ou sur place et buvette toute la journée

Place du Village Pôle Animation Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine comdesfetesmoliets@free.fr

English :

The elves of the Comité des Fêtes de Moliets et Maâ are preparing a magical Christmas market!

For original gifts, made by local craftsmen and producers!

Take-away or on-site catering and refreshments all day

