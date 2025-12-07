Marché de Noël à Moliets Place du Village Moliets-et-Maa
Marché de Noël à Moliets
Place du Village Pôle Animation Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Les lutins du Comité des Fêtes de Moliets et Maâ vous préparent un marché de Noël magique !
Pour des cadeaux originaux, des cadeaux réalisés par des artisans et producteurs locaux !
Restauration à emporter ou sur place et buvette toute la journée
Place du Village Pôle Animation Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine comdesfetesmoliets@free.fr
English :
The elves of the Comité des Fêtes de Moliets et Maâ are preparing a magical Christmas market!
For original gifts, made by local craftsmen and producers!
Take-away or on-site catering and refreshments all day
