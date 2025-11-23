Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre
Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre
Salle Bel Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël, avec de nombreux exposants, des animations toute la journée: orgue de barbarie, jeux en bois, balades à poney, maquillage pour enfants, sculpture de ballon et initiation au tir à l’arc.
Pensez à réserver vos parts de tartiflette directement auprès du restaurant Le Chêne Vert de Moncoutant au 05.49.72.61.13. .
Salle Bel Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine commercantsmoncoutant@gmail.com
English : Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre
German : Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre
Italiano :
Espanol : Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre
L’événement Marché de Noël à Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Bocage Bressuirais