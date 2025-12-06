Marché de Noël à Mondoubleau Mondoubleau

Marché de Noël à Mondoubleau

11 Rue Leroy Mondoubleau Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

5ème édition du marché de Noël en partenariat entre l’EHPAD Les Marronniers et l’UCAM.

Marché de Noël à Mondoubleau. Venez savourer un moment magique autour de vin chaud, pain d’épices et biscuits de Noël ! Découvrez des exposants variés et profitez d’une photo gratuite avec le Père Noël de 15h à 16h ! .

11 Rue Leroy Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 90 01 secretaire@les-marronniers.fr

English :

Mondoubleau’s Christmas market livens up the market square and the EHPAD park

German :

Der Weihnachtsmarkt von Mondoubleau belebt den Marktplatz und den Park des EHPAD

Italiano :

Il mercatino di Natale di Mondoubleau anima la piazza del mercato e il parco EHPAD

Espanol :

El mercado navideño de Mondoubleau anima la plaza del mercado y el parque EHPAD

