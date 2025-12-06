Marché de Noël à Mondoubleau Mondoubleau
11 Rue Leroy Mondoubleau Loir-et-Cher
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
5ème édition du marché de Noël en partenariat entre l’EHPAD Les Marronniers et l’UCAM.
Marché de Noël à Mondoubleau. Venez savourer un moment magique autour de vin chaud, pain d’épices et biscuits de Noël ! Découvrez des exposants variés et profitez d’une photo gratuite avec le Père Noël de 15h à 16h ! .
+33 2 54 80 90 01 secretaire@les-marronniers.fr
English :
Mondoubleau’s Christmas market livens up the market square and the EHPAD park
German :
Der Weihnachtsmarkt von Mondoubleau belebt den Marktplatz und den Park des EHPAD
Italiano :
Il mercatino di Natale di Mondoubleau anima la piazza del mercato e il parco EHPAD
Espanol :
El mercado navideño de Mondoubleau anima la plaza del mercado y el parque EHPAD
