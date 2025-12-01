Marché de Noël à Montdoumerc

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Cadeaux de Noël, attractions multiples, jeux pour enfants, vous découvrirez artistes, artisans, commerçants, restaurateurs, ils seront tous là pour vous proposer toutes les belles et bonnes choses concoctées pour vous séduire !

N’oublions pas le Père Noël, autant dire que nos chérubins pourront lui transmettre toutes leurs missives secrètes mais aussi repartir les poches pleines de chocolats !

80 Route du Lemboulas Montdoumerc 46230 Lot Occitanie comite.animation.montdoumerc@gmail.com

English :

Christmas gifts, attractions, children’s games, artists, craftsmen, shopkeepers and restaurateurs will all be on hand to offer you all the goodies and goodies they’ve concocted to tempt you!

And let’s not forget Santa Claus: our little ones will be able to send him all their secret messages, as well as leaving with their pockets full of chocolates!

L’événement Marché de Noël à Montdoumerc Montdoumerc a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Cahors Vallée du Lot